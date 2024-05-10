أحمد جودة - القاهرة - طريقة استخراج نتيجة الكشف الطبي للمعاقين عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة 2024

العديد من الأشخاص يبحثون عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي وهو من الأمور الهامة الذين يبحثون عنها ذوي الإعاقة، لكي يمكنهم الحصول على خدمات متعددة تقوم بتقديمها الدولة لهم لكي تيسر عليهم وتساعدهم على تحمل أعباء المعيشة لكي توفر لهم حياة كريمة.

نتيجة الكشف الطبي للمعاقين



لكي تتمكن من نتيجة الاستعلام للكشف الطبي للمعاقين يجب عليك اتباع الخطوات الآتية:



يجب الذهاب إلى موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة من هنا .

ثم بعد ذلك اضغط على كلمة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي.

قم بإدخال الرقم الخاص بالمتقدم في المكان المخصص له.

يجب ادخال كلمة المرور الخاصة بك.

ثم بعد ذلك اضغط على كلمة بحث.

عليك الانتظار لبضع دقائق وسوف تظهر لك نتيجة الاستعلام عن الكشف الطبي.



المستندات المطلوبة للكشف الطبي للمعاقين



يوجد هناك بعض الأوراق والمستندات لكي يمكنك إجراء الكشف الطبي للمعاقين لأنه من الأمور المهمة عند الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يمكنهم الحصول على الخدمات التي يستحقونها لذلك يجب اتباع الآتي:

يجب تقديم صورة من البطاقة الشخصية للمتقدم ويجب أن تكون سارية وغير منتهية.

أن يكون حاصل على الجنسية المصرية.

ثم تقديم صورة من شهادة الميلاد وتكون حديثة.

تقديم صورة من التقرير الذي صدر من المستشفى بعد الكشف سواء كانت حكومي أو خاص.

يجب تقديم صورة من بطاقة الترشيح الذي تم إرسالها من خلال مكتب التأهيل التابع لمحل إقامة الشخص المتقدم من ذوي الإعاقة.