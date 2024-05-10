دبلوماسى سابق لـ التاسعة: مصر تبذل جهودا أكثر دقة ووعيا للوصول لوقف إطلاق نار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 مايو 2024 10:29 مساءً - أكد السفير محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار منح فلسطين عضوية كاملة فى الأمم المتحدة، مكاسب هامة لها، أى أن دولة فلسطين باتت حقيقة واقعة، ولم يعد الأمر مساعى دبلوماسية بل حقائق على الأرض.

وأضاف محمد حجازى خلال مداخلة لبرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ما ارتكتبه إسرائيل من جرائم إبادة جماعية فى حق الشعب الفلسطينى، لافتا إلى أن المجتمع الإسرائيلى بات مهزوما ومهددا الآن.

وأشار محمد حجازى إلى أن جنوب أفريقيا صعدت من موقفها وطلبت إجراءات عاجلة من محكمة العدل الدولية زيادة هذه الإجراءات لتلافى ارتكاب هذه الجرائم التى تقوم بها إسرائيل، لافتا إلى أن ما تقوم به المقاومة من ضربات فى إسرائيل ينفى إدعاءات الاحتلال أنه قضى على المقاومة.

وأكد أن جو بايدن يعلم أنه لو دخل الانتخابات حاليا سيخسر أصوات الطلاب إذا لم يقم بوقف إطلاق النار فى غزة، وهنا تأتى الوساطة المصرية الصادقة التى تعمل على إنقاذ المشهد الحالى، ومصر تبذل جهودا أكثر دقة ووعى للوصول لوقف إطلاق نار وتبادل الأسرى وحل الدولتين وتمكين سلطة فلسطينية على الأرض للخروج من هذا المشهد.