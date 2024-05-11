هشام إبراهيم لـ"الشاهد": الدبلوماسية المصرية تمتلك سمه النزاهة وهدفها الحفاظ علي السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 12:32 صباحاً - أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الدبلوماسية المصرية تتسم بالاعتدال والسلام طوال التاريخ، وتمتلك سمه النزاهة، وهدفها الحفاظ علي السلام والاستقرار في كل دول العالم.

وأشار إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن مصر تسعى للتهدئة سواء الملف الليبي أو السوداني، وهذا الأمر لا يروق لعديد من الدول وتسعى لتحقيق مصالح واهداف خاصة بها، وهذه الدول تمارس ضغوط اقتصادية وسياسية واجتماعية كنوع من الضغط على موقف مصر في العديد من الملفات، والدول المتداخلة بشكل أو بآخر وتؤثر على المجتمعات وعلى المستوى الاقتصادي.

وأكد الدكتور هشام إبراهيم أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب علي الاقتصاد المصري، كما أن ما يحدث في السوادن ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصري، وعلى المواطن في الأساس، موضحاً أن ما حدث في ليبيا أمر صعب على الاقتصاد المصري.

وقال إبراهيم أن مصر لا تدفع بشكل مباشر ثمن ما يحدث حوله، لكن تدفع الثمن بشكل غير مباشر وهو ناتج من مواقفها المبدائية.