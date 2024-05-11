نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات تحسن الأحوال الجوية وانتهاء العاصفة الترابية في 14 مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتساءل الجميع عن موعد انتهاء العاصفة الترابية التي ضربت معظم المحافظات أمس الجمعة، وعن موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الربيعية في العام 2024.

في بيان صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تم الكشف موعد تحسن الطقس، حيث من المتوقع انتهاء العاصفة الترابية يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 14 مايو. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في جميع المحافظات بقيم تصل إلى 6 درجات مئوية.

توقعات حالة الطقس اليوم السبت

فيما يتعلق بالطقس في اليوم السبت الموافق 11 مايو 2024، توقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية في شمال الجمهورية، مصحوبة بهبات قوية أحيانًا تصل إلى مستوى العاصفة الترابية خلال فترة الظهيرة.

ووفقًا لخرائط الطقس، ستتحرك الكتلة الهوائية الساخنة شرقًا في الجمهورية، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة في مناطق غرب الجمهورية والوجه البحري والقاهرة والقناة. ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة العظمى عن يوم الجمعة السابق.

من المتوقع أن يكون الطقس معتدلًا في شمال غرب الجمهورية وحتى الإسكندرية، وأن يميل إلى الحرارة في مدن الوجه البحري والقاهرة والقناة، وأن يكون حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب البلاد خلال النهار.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى ليلًا في معظم مناطق شمال ووسط الجمهورية، مما يجعل الطقس معتدلًا في أول الليل ولطيفًا إلى مائل للبرودة في الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تكون السحب محدودة في معظم أنحاء الجمهورية في هذا اليوم، مع طقس مشمس نهارًا وظهور كميات قليلة من السحب المنختفاصيل المقال قد توقفت هنا ولم يتم استكماله بشكل كامل. يرجى توضيح ما إذا كنت ترغب في استكمال المقال أو إذا كان هناك أي أسئلة أخرى يمكنني مساعدتك فيها.