نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعاطي المخدرات".. تعرف علي عقوبة عصام صاصا في حادث الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل تقرير مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل إلى نتائج مهمة بشأن حادثة الفنان عصام صاصا، مطرب المهرجانات، التي وقعت على الطريق الدائري بمنطقة الطالبية في الجيزة.

تقرير الطب الشرعي

وقد أكد التقرير أن عصام صاصا تعاطى المواد المخدرة أثناء قيادته سيارته، مما أدى إلى دهسه لشخص ووفاته، وتم تقديم التقرير للنيابة العامة يوم السبت.

وقد تم إصدار أمر بضبط وإحضار عصام صاصا بناءً على قرار النيابة الصادر بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه، وسيواجه المتهم اتهامات بالقيادة تحت تأثير المخدرات والقتل الخطأ للضحية أحمد مفتاح البالغ من العمر 40 عامًا.

حفل عصام صاصا في دبي

وفي الوقت الحالي، يوجد عصام صاصا في دبي حيث يحيي حفلًا غنائيًا. وقد غادر القاهرة بعد الإفراج عنه بكفالة، وتم عرضه على المصلحة الشرعية للتحقق من نتائج التحليل.

حادث عصام صاصا علي الطريق الدائري

تلقت حادثة عصام صاصا على الطريق الدائري اهتمامًا كبيرًا من الرأي العام في الأيام الأخيرة، وأدعى المتهم أنه اصطدم بشخص كان يعبر الطريق، في حين نفت عائلته وشهود العيان هذا الادعاء وأكدوا أن الضحية كان ينتظر الحافلة لنقله إلى عمله عندما صدمه عصام صاصا بسيارته.

عقوبة القيادة تحت تاثير المخدر

وبالنسبة لعقوبة قيادة السيارة تحت تأثير المخدرات، فإن قانون المرور ينص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من يقود مركبة تحت تأثير المخدرات أو يسير بعكس اتجاه الطريق العام داخل المدن أو خارجها، وفي حالة وقوع إصابة لشخص أو أكثر، يتم توقع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وفي حالة وقوع وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى، فإن العقوبة تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وتلغى رخصة القيادة عدم جواز منح رخصة جديدة، إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.