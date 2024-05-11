نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحد من التلوث والحفاظ على البيئة في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت محافظة القاهرة مجموعة من الإجراءات الحاسمة لمواجهة تلوث الهواء والحد من ظاهرة التغير المناخي، مع التركيز على تحسين البيئة والتعاون مع المجتمع المدني.

إجراءات للحفاظ على البيئة



1. مبادرة 100 مليون شجرة: تشمل زراعة شجيرات مثمرة في الحدائق والجامعات والشوارع والمحاور، بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة.

2. الطاقة الشمسية: تحويل المباني الداخلية وأحياء المحافظة للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تجهيز كشافات الإنارة بمليون لمبة موفرة الطاقة.

3. تحويل وسائل النقل: شراء أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة وتوفير التكاليف.

مواجهة تلوث الهواء



1. الحد من انبعاثات السيارات: تنفيذ إجراءات لتقليل انبعاثات عوادم السيارات وتحديد بؤر تلوث الهواء بدقة.

2. زيادة المساحة الخضراء: زيادة مساحة الرقعة الخضراء بنسبة 20٪ داخل العاصمة، مع متابعة دورية من هيئة النظافة.

بهذه الإجراءات، تسعى محافظة القاهرة إلى تحقيق تحسين ملموس في البيئة وتقليل آثار التلوث والتغير المناخي في المدينة.