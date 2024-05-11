السفير المصري يلتقى بوزير الخارجية الجنوب سوداني المعين حديثا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 10:28 صباحاً - التقى السفير معتز مصطفي عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدي جمهورية جنوب السودان بالسيد وزير الخارجية "رمضان عبد الله جوك"، حيث قدم السفير المصري التهنئة للوزير الجنوبي بمناسبة توليه مهام عمله. هذا، وقد سلم السفير المصري صورة من خطاب التهنئة الموجه من السيد وزير الخارجية المصري إلى نظيره الجنوب سوداني بمناسبة توليه مهام عمله، مع الإعراب عن تطلع الجانب المصري لمواصلة العمل والتنسيق المستمر بين الدولتين في كافة المجالات سواء علي المستوي الثنائي او الإقليمي.

من جانبه، قدم السفير المصري عرضا موجزا عن أطر التعاون الثنائي بين البلدين وأنشطة التعاون المشترك التي ترتكز علي دعم الدولة الجنوب سودانية وتستهدف بناء قدراتها المادية والبشرية بما يحقق تطلعات الشعب الجنوبي الشقيق. وتطرق اللقاء إلى الأزمة السودانية وما لها من تداعيات مباشرة علي كلتا الدولتين، حيث شدد الوزير الجنوبي على أن جنوب السودان ومصر هما الأكثر دراية بخصوصية الأزمة مع التأكيد علي حرصه المستمر علي التنسيق والتشاور مع الجانب المصري اتصالاً بأي جهود من شأنها حلحلة الوضع المتأزم بالسودان.

في هذا السياق، حرص الوزير "رمضان جوك" علي نقل عميق شكره وتقديره للدولة المصرية حكومة وشعبا علي ما تقدمه لدولة جنوب السودان من دعم ومساندة، مؤكدا أن قيادات وزاره الخارجية الجنوبية تعمل جاهدة علي الانتقال بأواصر العلاقات مع مصر إلي آفاق أرحب انطلاقا من العلاقة الأخوية التي تجمع رئيسي الدولتين وكذا خصوصية الروابط المشتركة بين شعبي الدولتين.