سفير مصر في بلجراد يلتقي وزير الخارجية الصربي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 10:28 صباحاً - التقى السفير باسل صلاح، سفير جمهورية مصر العربية في صربيا، مع السيد ماركو دﭼوريتش وزير الخارجية الصربي، حيث قدم السفير المصري التهنئة لوزير الخارجية بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد. كما سلمه خطاب التهنئة الموجه من السيد وزير الخارجية سامح شكري إلى سيادته بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكداً على الطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الآونة الأخيرة منذ الزيارة التاريخية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى صربيا في يوليو ٢٠٢٢، وما أدت إليها من نقلة نوعية في حجم التنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية صربيا عن تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعباً، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الصربية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، واصفاً مصر "بالدولة الشقيقة" التي طالما جمعتها صداقة تاريخية بصربيا على مر العصور، ومبرزاً تميز العلاقات السياسية في الفترة الأخيرة وارتفاع مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في كافة المنظمات والمحافل متعددة الاطراف.

وتناول اللقاء كذلك بحث التطورات السياسية على الساحتين الدولية والإقليمية، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية والإنسانية للحرب في غزة، وكذا تطورات الأوضاع السياسية في منطقة غرب البلقان وجهود المجتمع الدولي لدعم سبل التهدئة والاستقرار في تلك المنطقة.