فريق مسرح إعلام القاهرة يشارك في مهرجان الجامعة المسرحي بعرض مسرحي مميز

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أحمد جودة - القاهرة - توجه فريق مسرح إعلام القاهرة برئاسة الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى مهرجان الجامعة المسرحي للعروض الطويلة للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤،وقد شارك الفريق في المهرجان الذي استمر في الفترة من ٨ إلى ٢٤ مايو ٢٠٢٤ بعرض مسرحي مميز بعنوان "مخلفات مصنع الكرتون".

كان المهرجان يضم عروضًا مسرحية من ١٨ كلية في جامعة القاهرة، حيث قدمت كلية الزراعة ودار العلوم والآثار والإعلام والحقوق والصيدلة والطب البيطري والتجارة والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعي والهندسة والتخطيط الإقليمي والعمراني والآداب والطب البشري والعلوم والتربية للطفولة المبكرة وطب الأسنان والحاسبات والذكاء الاصطناعي عروضها المسرحية بمناسبة المهرجان.

تحت إشراف الدكتورة سلوي العوادلي، وكيلة كلية الإعلام لشؤون التعليم والطلاب، قدم فريق مسرح إعلام القاهرة عرضه المسرحي "مخلفات مصنع الكرتون"، الذي لاقى استحسان الحضور وحظي بتفاعل إيجابي.

تأتي مشاركة فريق مسرح إعلام القاهرة في هذا المهرجان كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة المسرحية والفنية بين طلاب الجامعة وتطوير قدراتهم الفنية والتعبيرية. وتعكس هذه المبادرة التزام كلية الإعلام بتوفير بيئة ثقافية غنية ومتنوعة لطلابها، وتشجيعهم على التعبير الإبداعي واكتشاف مواهبهم في مجال المسرح.

الجدير بالذكر أن فريق مسرح إعلام القاهرة قد حقق سمعة مميزة في مجال العروض المسرحية، حيث يتألف من مجموعة من الطلاب الموهوبين والملتزمين، الذين يعملون بجد لتحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار في عروضهم.

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