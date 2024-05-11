للمرة الأولي.. أكاديمية البحث العلمي تطلق البرنامج القومي لقياس الجاهزية التكنولوجية للمخرجات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 11:25 صباحاً - تماشيًا مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه اعتبار من اليوم ولأول مرة عن إطلاق البرنامج القومي لقياس الجاهزية التكنولوجية للمخرجات البحثية، حيث تدعو أكاديمية البحث العلمي الجهات الحكومية/ أو الخاصة التقدم للبرنامج للاضطلاع بمهام قياس الجاهزية التكنولوجية من خلال تقديمها ورقة مفاهيمية (concept note) مكونة من خمس صفحات بحد أقصى باللغة العربية، تتضمن تصوراً مبدئياً للمقاييس المقترح استخدامها والأسلوب المقترح لتنفيذ المبادرة، وعلي جميع المهتمين الاطلاع على الشروط والتقدم للبرنامج من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/open-calls/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%86-%d8%a5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3-%d8%a7/ في موعد أقصاه 7 يونية 2024، وتهدف المبادرة التي أطلقتها أكاديمية البحث العلمي للمرة الأولي إلي تطوير مقياس للجاهزية التكنولوجية بالاستعانة بالجهات والمؤشرات الدولية العاملة في هذا المجال إذا دعت الضرورة مثل الطاقة المتجددة، والدفاع، والأدوية، والاتصالات، وتقنية سلسلة الكتل block chain، وتقنيات الذكاء الاصطناعية والمتاحة على سبيل المثال في المفوضية الأوروبية مثل US- DOD و US- DOE و ESA كمراجع إرشادية في هذا المجال، وسيتم من خلال المبادرة إجراء تقييم الجاهزية التكنولوجية لكل من المشروعات التي قامت بتمويلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وأفضل المجموعات البحثية في مصر بناء على النشر العلمي بها وذلك بالتعاون مع المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأيضاً الموضوعات ذات الأولوية للدولة المصرية مثل تحلية المياه، والسيارات الكهربائية، والتكنولوجيا الحديثة، ذلك بخلاف تدريب نقاط الاتصال التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية على مفهوم الجاهزية التكنولوجية وكيفية تطبيقه بشكل مستمر، بالإضافة إلى اختيار أفضل الموضوعات ذات الجاهزية التكنولوجية العالية إما لعرضها لتسويقها لدى الجهات الصناعية و/ أو تحويل هذه التكنولوجيات إلى شركات تكنولوجية ناشئة مع حفظ حقوق الملكية الفكرية لكل جهة.

والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي تسعى من خلال مبادرة "البرنامج القومي لقياس الجاهزية التكنولوجية للمخرجات البحثية" إلى تعظيم الاستفادة من نتائج البحوث لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، من خلال تحويل النتائج البحثية إلى منتجات وخدمات يمكن تسويقها تجاريًا، ويعد قياس الجاهزية التكنولوجية إحدى الأدوات التي تُستخدم لتقييم مدى تقدم وجاهزية التكنولوجيا للنقل إلى التطبيقات التجارية، حيث يتم استخدام مقياييس الجاهزية التكنولوجية لقياس عدة عوامل مثل النضج التقني والاستقرار والقدرة على التصنيع والتوافر التجاري والاعتماد التقني والتكاليف المرتبطة بالنقل، ويمكن تصنيف البحوث العلمية من حيث الجاهزية التكنولوجية.