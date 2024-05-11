«حكماء المسلمين» يرحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بأحقيَّة دولة فلسطين بالعضوية الكاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 11:26 صباحاً - رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الذي تقدَّمت به دولة الإمارات العربية المتحدة باسم المجموعة العربية باعتبارها رئيسًا للمجموعة خلال شهر مايو الجاري، الذي يطالب بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين أن تبني مشروع هذا القرار وبأغلبية ساحقة، بتصويت 143 دولة من أصل 193، يمثل اعترافًا دوليًّا بأحقية دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، داعيًا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤلياته واتخاذ قرار منصف للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المسلوبة، مؤكدًا ضرورة هذه الخطوة في تعزيز جهود تحقيق السلام العالمي.

ويجدِّد مجلس حكماء المسلمين دعوة المجتمع الدولي إلى العمل بشكلٍ عاجلٍ من أجل الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة، الذي خلف عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.