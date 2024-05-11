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تداول صور أسئلة امتحان الرياضيات لأولى ثانوي بالقاهرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور أسئلة امتحان الرياضيات لأولى ثانوي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت أسئلة اختبار مادة الرياضيات لطلاب الأول الثانوي العام، بمحافظة  القاهرة، عبر صفحات شاومينج بتطبيق التليجرام، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني، للصف الأول الثانوي.

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واستقبل الأدمن صور الامتحانات من الطلاب داخل اللجان الامتحانية، ثم قام بإجراء حل الامتحان ونزول الإجابات، على الفور.

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ويؤدي اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي العام 2024، وسط اجراءات امنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار الرياضيات والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالقاهرة
-الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية
-السبت 11 مايو: رياضيات، فلسفة
-الإثنين 13 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، تاريخ
-الاربعاء 15 مايو: اللغة الأجنبية لأولى
-السبت 18 مايو: الفيزياء
-الإثنين 20 مايو: الجغرافيا
-الأربعاء 22 مايو: أحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بالقاهرة
-الخميس 9 مايو: اللغة العربية
-الأحد: 12 مايو: تطبيقات الرياضيات، جغرافيا
-الثلاثاء:14 مايو: اللغة الأجنبية الأولى
-الأحد 19 مايو: الفيزياء، التاريخ
-الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، علم النفس والاجتماع
-الخميس 23 مايو: أحياء، الفلسفة

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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