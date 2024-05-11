نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول صور أسئلة امتحان الرياضيات لأولى ثانوي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولت أسئلة اختبار مادة الرياضيات لطلاب الأول الثانوي العام، بمحافظة القاهرة، عبر صفحات شاومينج بتطبيق التليجرام، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الثاني، للصف الأول الثانوي.

واستقبل الأدمن صور الامتحانات من الطلاب داخل اللجان الامتحانية، ثم قام بإجراء حل الامتحان ونزول الإجابات، على الفور.

ويؤدي اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي العام 2024، وسط اجراءات امنية مشددة، حيث يؤدي الطلاب اختبار الرياضيات والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024 بالقاهرة

-الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية

-السبت 11 مايو: رياضيات، فلسفة

-الإثنين 13 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، تاريخ

-الاربعاء 15 مايو: اللغة الأجنبية لأولى

-السبت 18 مايو: الفيزياء

-الإثنين 20 مايو: الجغرافيا

-الأربعاء 22 مايو: أحياء

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 بالقاهرة

-الخميس 9 مايو: اللغة العربية

-الأحد: 12 مايو: تطبيقات الرياضيات، جغرافيا

-الثلاثاء:14 مايو: اللغة الأجنبية الأولى

-الأحد 19 مايو: الفيزياء، التاريخ

-الثلاثاء 21 مايو: اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، علم النفس والاجتماع

-الخميس 23 مايو: أحياء، الفلسفة