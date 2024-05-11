نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد ألسن عين شمس تستقبل السفير البرتغالي بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت أ.د.سلوى رشاد- عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس- معالى السفير روي تيرينو سفير دولة البرتغال بالقاهرة، بحضور

الدكتورة ايرما جونثاليث- المستشارة الثقافية البرتغالية، أ.م.د.ريهام عزت، رئيس قسم اللغة البرتغالية – وبالتعاون مع أ.كارينا فيليبي، وأ.صوفيا سليمان، وبحضور مجموعة من الطلاب من الفرق الأربع وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وذلك ضمن فعاليات احتفال قسم اللغة البرتغالية باليوم العالمى للغة البرتغالية.

وخلال كلمتها أكدت أ.د.سلوى رشاد- عميد الكلية- أن الاحتفال باليوم العالمي للغة البرتغالية يتزامن مع مرور 5 سنوات منذ أن تم افتتاح قسم اللغة البرتغالية فى العام الأكاديمى (2019-2020 ) والذى تم بناء على توجيهات رئاسية وفى اطار بروتوكول تعاون ثلاثى بين جامعة عين شمس وجامعة بورتو بالبرتغال ومعهد كامويش.

ولقد تم افتتاح هذا القسم نظرا لأهمية اللغة البرتغالية وللعلاقات السياسية والاقتصادية القائمة بين مصر والبرتغال، وفى ضوء هذا يتوقع أن يكون خريجى القسم ممن يقومون بتلبية متطلبات سوق العمل فى مجالات الترجمة التحريرية والفورية والسياحة والاستثمار والاعلام وغيرها من المجالات الأخرى.

وأشارت إلى الدور المحوري الذي تقدمة السفارة البرتغال ومعهد كامويش من أجل دعم وخلق مناخ صحى ومثمر لتعليم اللغة البرتغالية فى قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن، وقد تم تخريج الدفعة الأولى بقسم اللغة البرتغالية فى العام الجامعى 2022-2023 تتويجا للتعاون بين الجانب المصرى والبرتغالى.

ومن الجدير بالذكر فى هذه المناسبة أن الطلاب الثلاث الأوائل من هذه الدفعة سيتم تعيينهم بالقسم كهيئة معاونة والذين بعد حصولهم على درجة الماجستير والدكتوراة سيقوموا بحمل الراية فى المستقبل فى مجال اللغة البرتغالية فى مصر وعلى مستوى الاقليمى.

وتابعت حديثها مشيرة إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس قد قامت بأولى الخطوات بالتعاون مع الجانب البرتغالى من أجل تذليل جميع العقبات والتحديات التى يمكن أن تعوق طريق هؤلاء الطلاب من أجل استكمال مسيرتهم الأكاديمية سواء على المستوى الجامعى أو ما بعد الجامعى فى مرحلة الدراسات العليا.

وأعلنت أنه تم التوافق على دعم قسم اللغة البرتغالية فى مسيرته الأكاديمية من الجانب البرتغالى بتقديم مجموعة من المنح الدراسية بالاضافة إلى دعم القسم ببعض أعضاء هيئة التدريس كما قدم الجانب المصرى كل ما يتعلق بالبنية التحتية وساهم ببعض العناصر التدريسية وذلك من اجل استمرار المسيرة الأكاديمية لهذا القسم.

وأعربت عن شكرها لمعالى السفير روي تيرينو سفير البرتغال بالقاهرة وللدكتورة ايرما جونثالث المستشارة الثقافية وكل أعضاء الهيئة الدبلوماسية من السفارة البرتغالية بالاضافة إلى كل ممثلى معهد كامويش والذين ساهموا جميعا فى نجاح هذا القسم.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقديرلجميع أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة البرتغالية من البرتغاليين والمصريين وذلك تحت رئاسة

أ.م.د. ريهام عزت، رئيس قسم اللغة البرتغالية والتى لا تألو جهدا فى خدمة القسم وتحقيق هدفه.

كما ألقى معالى سفير البرتغال السيد/ روي تيرينو- كلمة عبر فيها عن سعادته بزيارة كلية الألسن للمرة الثانية منذ توليه منصبه بالقاهرة كما أعرب عن سعادته بما شهده من مجهود للطلاب فى مجال الانشطة والمهارات اللغوية وكذلك أثنى على جهود القائمين بالتدريس ودعم قسم اللغة البرتغالية لهذه الأنشطة وعبرعن عميق شكره للاستاذة الدكتورة سلوى رشاد- عميد الكلية على دعمها الدائم وجهودها من أجل استمرار قسم اللغة البرتغالية فى نشر اللغة والثقافة.

و ألقت أ.م.د. ريهام عزت رئيس قسم اللغة البرتغالية كلمة رحبت خلالها بسفير البرتغال وبالحضور جميعا وشكرت جهوده الدائمة فى دعم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن، وقام الطلاب تحت اشراف الدكتورة إيرما جونثاليث وا/كارينا فيليبي وا/صوفيا سليمان بعرض مجموعة من الأنشطة مع طلاب من قسم اللغة البرتغالية، حيث سلطت الانشطة الضوء هذا العام على مبادرة "مواقف السياحة الأدبية" وقد حازت هذه الأنشطة على اعجاب الجميع من الحضور.

وإلى جانب النشاط السياحي الذي يدعو لاستكشاف ست مدن برتغالية ومجموعة من الكتاب المشهورين بها وأساليبهم الأدبية وأهم أعمالهم والذى قام به الطلاب، فقد تم تكريم الطالبة آلاء جلال رخا من الفرقة الثالثة لحصولها على جائزة في نطاق النسخة الرابعة من المسابقة المنعقدة تحت اشراف مركز Camões تحت عنوان «حكايات من اليوم العالمي للغة البرتغالية»، على مستوى الأطفال والشباب B1/B2، وقد حازت قصة الطالبة تحت عنوان "أساسات الجدارة " فى مجال القصة القصيرة الجديد على جائزة للتميز.

تلا ذلك عرض عملين سمعيين وبصريين من إنتاج الطلاب. الأول، كتبه طلاب السنة الثانية الذين احتفلوا بمرور 500 عام على ميلاد لويس دي كامويش من خلال إلقاء قصيدة "الحب نار تحترق دون أن يراها أحد" وتم التصويرفي عدة أماكن رمزية في القاهرة (مثل المتحف المصري وأهرامات الجيزة )؛ والثاني، إعلان لفيلم "القطط ليس لديها دوار" لأنطونيو بيدرو فاسكونسيلوس، تمت ترجمته إلى العربية من قبل طلاب السنة الرابعة وتمت ترجمة الفيلم كاملًا كجزء من دورة الترجمة التي يقوم بتدريب الطلاب عليها أ.عمار الحفناوي كأحد الأنشطة الخاصة بالترجمة فى القسم.

بالإضافة إلى ذلك تم عقد مسابقة ثقافية شارك فيها الطلاب من جميع الفرق عن الثقافة البرتغالية من حيث اللغويات، الأدب، وموضوعات أخرى متنوعة وتم تقديم جوائز للطلاب الفائزين.