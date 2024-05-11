عاجل:- الكاتب يوسف زيدان يكشف حقيقة غلق مركز تكوين الفكر العربي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور يوسف زيدان، الكاتب والمفكر، حقيقة غلق مركز تكوين، المؤسسة التي تم الإعلان عن تدشينها مؤخرًا بالمتحف المصري بالقرب من الأهرامات.

وكانت المؤسسة قد عقدت مؤتمرها الأول تحت عنوان «خمسون عامًا على رحيل طه حسين أين نحن من التجديد اليوم؟» بمشاركة واسعة لنخبة من المفكرين والأكاديميين العرب على مدار عدة جلسات.

وأكد "زيدان" في تصريح له أنه لم يحدث غلق لمؤسسة تكوين، وأن هذه الادعاءات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الذين يروجون للأكاذيب يسعون للشهرة. وأضاف أنه لم يصدر أي قرار من النيابة العامة بخصوص تكوين أو أي شيء من هذا القبيل، مشددًا على أنهم ليسوا في عداء مع الأزهر أو الأديان.

وشدد زيدان على أن هناك تلفيقًا كبيرًا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الأزهر أو أي من الجهات الرسمية التابعة له لم يصدر أي بيان بخصوص تكوين. وأكد أن منشورات مواقع التواصل الاجتماعي محض أكاذيب، وأنه لا يجوز ولا ينوي تبديد الجهد في ملاحقة هذه الأكاذيب والادعاءات الملفقة.

مؤسسة تكوين

وتهدف مؤسسة تكوين الفكر العربي إلى التثقيف العام، وتضم في عضوية مجلس أمنائها 6 أعضاء من كبار المفكرين المصريين والعرب، بما في ذلك الدكتور يوسف زيدان وإبراهيم عيسى وإسلام البحيري وفراس السواح وألفة يوسف ونادرة أبي نادر.