نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة المالية تحدد مواعيد صرف المرتبات والمستحقات لشهر مايو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو الحالي، حيث بدأت مراجعة المؤسسات العاملة في الجهاز الإداري بالدولة لتهيئة المخصصات المالية في الموعد المحدد سلفًا، وهو يوم 24 مايو 2024، مع الالتزام بتطبيق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، بهدف تخفيف التزاحم على ماكينات «ATM» الصراف الآلي.

وكشفت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات «ATM»، بالإضافة إلى صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2024



- يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2024 من ماكينات الـATM وما يتقاضاه العاملون بخلاف المرتبات، خلال 5 أيام، وفق الجدول التالي:

- الخميس 23 مايو 2024

- الأحد 26 مايو 2024

- الاثنين 27 مايو 2024

- الثلاثاء 28 مايو 2024

- الأربعاء 29 مايو 2024

صرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين



- حددت وزارة المالية موعد صرف متأخرات شهر مايو 2024، التي تشمل "حوافز - مكافآت - بدلات - كل المتغيرات" على مدار 3 أيام، وهي:

- الأربعاء 8 مايو 2024

- الخميس 9 مايو 2024

- الأحد 12 مايو 2024.

تعكس تلك المواعيد جهود وزارة المالية في تنظيم عمليات الصرف وتقديم الدعم المالي للموظفين، مع الالتزام بالمواعيد المحددة وتسهيل العمليات المالية للجميع.