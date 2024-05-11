نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول صور لتجارب تشغيل القطار الكهربائي السريع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل عن صور أول قطار كهربائي سريع يعتزم إدخاله ضمن شبكة القطارات الكهربائية السريعة في مصر خلال السنوات القادمة.

وزارة النقل نشرت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: “تفضلوا بمشاهدة أول قطار كهربائي سريع مصري خلال اختبارات التجارب على السكة في ألمانيا، بعد إنهائه لعمليات التصنيع في مصانع شركة سيمنز العالمية”.

وتُعتبر السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة (HSR) تقنية جديدة في مجال وسائل النقل الحديثة، تتميز بسرعة وراحة فائقتين مقارنة بالقطارات التقليدية، حيث يتيح التصميم الخاص لها التحرك بسرعات تصل إلى 250 كم/ساعة.

ويتميز القطار السريع بسعة نقل أكبر على الخطوط، مما يسهم في تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستوى أعلى من السلامة للركاب، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي على البيئة.

كما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية للمنطقة، ويساهم في احتواء النمو العمراني.