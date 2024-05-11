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ننشر صور السيارات الكهربائية الجديدة قبل تشغيلها بالعاصمة الإدارية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر صور السيارات الكهربائية الجديدة قبل تشغيلها بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، 10 سيارات كهربائية (تاكسي)، مقرر تشغيلها تجريبيًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة  اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 كمرحلة أولى من إجمالي 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلها تباعًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع (60 سيارة شيفروليه بولت – 85 سيارة MG4) لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة الكهربائية المزمع تشغيلها بأعلى مستوى لأمان الركاب.

السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية 

أوضحت وزارة النقل، أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلى اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الاتحاد العربي (سوبر جيت) بالإضافة إلى أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو انبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين على أعلى مستوى لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب.

وأضافت الوزارة، أن حجز السيارة سيكون متوفرًا عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش، كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

جدير بالذكر أن هذه هي وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد أتوبيسات شركة أكتا، وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل الذي يمر على 8 محطات بالعاصمة الإدارية والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذي يمر على 7 محطات داخل العاصمة الإدارية لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكي أخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية.

كما تتكامل مع وسائل المواصلات الأخرى المؤدية إلى العاصمة من كل أنحاء الجمهورية وصولا لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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