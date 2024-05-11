للمرة الـ6 على التوالي.”النيل للطيران” تجتاز تجديد شهادة ”الايوزا” حتى 2026

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 12:31 مساءً - منح الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، شركة "النيل للطيران" تجديد اعتماد شهادة "الايوزا" حتى عام 2026 وذلك بعد أن اجتازت الشركة التدقيق الذي قامت به هيئه معتمدة من "الاياتا".

ويأتي تجديد اعتماد شهادة الأيوزا"، في ظل تطبيق الشركة لأعلى معايير كافة الإجراءات التي تتعلق بالسلامة والأمن طبقا للمستويات القياسية "للايوزا" وذلك في القطاعات المعنية بشركة "النيل للطيران".

وتعد هذه هي المرة السادسة على التوالي التي تجتاز فيها "النيل للطيران" هذه الشهادة، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني نحو اتباع أعلى معايير السلامة والأمن والحفاظ على تجديد الاعتمادات الدولية لتوسيع قاعدة العملاء وجذب مزيد من الحركة الجوية لجمهورية مصر العربية.

يذكر أن تجديد شهادة "الايوزا" يتم كل عامين وقد أشادت لجنة التدقيق والمراجعة بفريق عمل "النيل للطيران" من حيث الالتزام والتعاون.