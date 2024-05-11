ضبط سيدة بسوهاج لقيامهما بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية والأختام المقلدة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات بإدارة (كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" - كائن بمحافظة سوهاج) تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية فى عدد من المجالات ومنحهم بموجبها شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى وإيهامهم بأنها تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج بقصد النصب والإحتيال عليهم للإستيلاء على أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (عدد من الشهادات والكارنيهات المنسوب صدورها للكيان التعليمى المشار إليه وجهات آخرى مقلدين – عدد 2 أكلاشية خاصين بالكيان التعليمى – كتب مجهولة المصدر - "جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.