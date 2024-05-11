ضبط متهمين بفك شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين) بإدارة محلين كائنين بدائرة قسم شرطة بنى سويف لبيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المحلين المشار إليهما وأمكن ضبط (المذكوران).. وبحوزتهما (الأجهزة والمستلزمات التى تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية) وأقرا بأنهما مالكى المحلين وإرتكابهما المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.