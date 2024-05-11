التحالف الوطني يطلق مبادرة «عينك في عيننا» في قرى محافظة الإسماعيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 01:29 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف جهودها للحد من مسببات العمي من خلال «مبادرة عنيك في عنينا» بالتعاون مع هيئة قناة السويس وقافلة جديدة بقرية عين الغصون بالإسماعيلية وتقديم خدمات توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيدا لتسليمها وتشخيص الاحتياج إلى عمليات جراحية تمهيدا لإجراءها كل ذلك بالمجان لاهالينا.





وقدم التحالف الوطني خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتي بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوي الإعاقة، ودعم طلاب الجامعة غير القادرين.

كما قام التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بسداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتي استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه، هذا إلى جانب المجهودات الإغاثية في مصر وخارجها لدعم الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة في السودان.