أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (دمياط – الإسماعيلية – الوادى الجديد – الجيزة – الشرقية - المنوفية – الأقصر- شمال سيناء ) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن دمياط

ضبط ( 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") ..وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش - طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية - عدد من الطلقات – مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط(عنصر إجرامى).. وبحوزته (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – 60 قرص مخدر).

مديرية أمن الجيزة

ضبط(عاطلان).. وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قطعة سلاح أبيض).

ضبط(سائق "له معلومات جنائية").. وبحوزته (2 فرد محلى – طبنجة – عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).

ضبط(عاطل).. وبحوزته (فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الشرقية

ضبط(عنصرين إجراميين).. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط(عنصر إجرامى).. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- 2 فرد محلى وطلقتين).

مديرية أمن المنوفية

ضبط( 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (بندقية خرطوش وطلقتان – 1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين والآيس – 10 أقراص مخدرة –سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن الأقصر

ضبط(عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط(عاطل).. وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.