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أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن (دمياط – الإسماعيلية – الوادى الجديد – الجيزة – الشرقية - المنوفية – الأقصر- شمال سيناء ) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن دمياط

ضبط ( 3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") ..وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش  - طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية - عدد من الطلقات – مركبة تروسيكل بدون لوحات معدنية).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط(عنصر إجرامى).. وبحوزته (8,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط(عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – 60 قرص مخدر).

مديرية أمن الجيزة

ضبط(عاطلان).. وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – قطعة سلاح أبيض).

ضبط(سائق "له معلومات جنائية").. وبحوزته (2 فرد محلى – طبنجة – عدد من الطلقات النارية – كمية لمخدر الهيروين – 2 سلاح أبيض).

ضبط(عاطل).. وبحوزته (فرد محلى - عدد من الطلقات النارية – 1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الشرقية

ضبط(عنصرين إجراميين).. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط(عنصر إجرامى).. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- 2 فرد محلى وطلقتين).

مديرية أمن المنوفية

ضبط( 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (بندقية خرطوش وطلقتان – 1,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الهيروين والآيس – 10 أقراص مخدرة –سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن الأقصر

ضبط(عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط(عاطل).. وبحوزته (7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

          

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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