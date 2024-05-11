الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل حملاتها المكثفة بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 01:29 مساءً - إنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على الشباب والنشئ من الوقوع فى براثن الإدمان.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك والحدائق العامة والمراسى النيلية على مستوى الجمهورية .

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط (56) قضية متنوعة ، بإجمالى عدد (67) متهم.. وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (36,330 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (13,185 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (8,440 كيلو جرام).

كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت ( 2 كيلو جرام).

كمية من المادة الفعالة "حشيش إصطناعى" وزنت ( 1 كيلو جرام).

عدد (10562) قرص مؤثر .

عدد (2840) قرص "كبتاجون، ترامادول".

تنفيذ (35) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالى- 2 فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات – 65 هاتف محمول- 8 سيارات - 4 دراجات نارية- 18 قطعة سلاح أبيض- 6 ميزان حساس).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .