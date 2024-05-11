ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية ) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول الرمل بالإسكندرية وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال " الضيافة الجوية وعلوم الطيران " وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات دراسية خالية البيانات وبأسماء أشخاص مختلفة – 3 أكلاشيه – كراسة شروط خالية البيانات معدة للإستخدام – عقد ضمان توظيف خالى البيانات ومعد للإستخدام - جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" .. جميعهم خاصين بالكيان التعليمى الوهمى المشار إليه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .