نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 01:29 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة بدر لقيامه بسرقة مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – مشغولات ذهبية من داخل شقتين بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

كذلك ضبط عاطل - له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم ، وإعترف بإرتكابه 2 واقعة بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهما بسرقة مركبة "توك توك" حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما فرد خرطوش وطلقة - كمية من مخدر الآيس وإعترفا ببيعها لعميلهما "سيىء النية" تم ضبطه والدراجة المستولى عليها. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.