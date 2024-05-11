نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة نحو النقل المستدام.. تشغيل سيارات تاكسي كهربائية في العاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة النقل عن خطوة مهمة في مجال النقل المستدام، حيث ستقوم بتشغيل 10 سيارات كهربائية "تاكسي" تجريبيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من الأربعاء 15 مايو، وذلك كجزء من مشروع يهدف إلى تقديم وسائل نقل صديقة للبيئة وتحسين خدمات النقل للمواطنين والمترددين على العاصمة.

سيارات مزودة بأعلى مستوى للأمان



تم تجهيز السيارات بأحدث التقنيات لضمان سلامة الركاب، حيث تتضمن كاميرات إلكترونية من الداخل والخارج، وأجهزة تحديد المواقع GPS، واتصال دائم بغرفة التحكم المركزية، إلى جانب كونها سيارات كهربائية صديقة للبيئة.

تطبيق ذكي لحجز السيارات



سيكون بإمكان المواطنين حجز السيارات عبر تطبيق ذكي للهاتف المحمول، مع إمكانية الدفع بواسطة البطاقة الائتمانية أو النقدية، وتوفير خط ساخن لتلقي الشكاوى والمقترحات.

نظام متكامل للنقل



تأتي هذه الخطوة ضمن خطة متكاملة لتحسين نظام النقل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث سيتم تشغيل إجمالي 145 سيارة كهربائية تدريجيًا، بالإضافة إلى وسائل النقل الأخرى مثل الأتوبيسات والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف، لتلبية احتياجات السكان وتوفير خدمات نقل متكاملة ومستدامة.