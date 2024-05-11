الداخلية: ضبط 363 قضية مخدرات و254 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 83571 حكم قضائى خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 02:30 مساءً - فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (363) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (410) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (194,736 كيلو جرام).

كمية من الحشيش الإصطناعى وزنت (1 كيلو جرام) .

كمية من مخدر البانجو وزنت (67,320 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (43,120 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (24,430 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (20,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (7,209 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (6 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,981 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,405 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (1,500 كيلو جرام).

عدد (5850) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (254 قطعة سلاح نارى بحوزة 204 متهم) .. وذلك على النحو التالى :

(1) رشاش جرينوف.

(27) بندقية آلية.

(37) بندقية خرطوش.

(28) طبنجة .

(161) فرد محلى.

(622) طلقة مختلفة الأعيرة.

(33) خزينة متنوعة.

ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية.

(240) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83571) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(354) حكم جناية.

(26758) حكم حبس جزئى.

(4251) حكم حبس مستأنف.

(41314) حكم غرامة.

(10894) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط عدد (5) تشكيلات عصابية ضمت (11) متهم إرتكبوا (23) حادث متنوع .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (23) متهم .

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (221) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (21190) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.