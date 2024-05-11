الشعب الديمقراطي: مصر جندي مخلص للقضية الفلسطينية.. والشعب يعي صدق القيادة السياسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 02:30 مساءً - تحدث خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، عن الرسائل الواضحة من قيام الشعب المصرى بالتظاهر فى عدد من المحافظات لدعم القضية الفلسطينية ومجهودات الرئيس السيسى فى دعم القضية، قائلا: "إن الشعب المصرى يفهم ويعى جيدا صدق وإخلاص القيادة السياسية ومدى ما تبذله من جهود بناءة من أجل وقف المجزرة التى تحدث فى غزة".

وأضاف خالد فؤاد، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تسعى منذ بداية الأزمة فى غزة إلى الوقوف إلى جوار الشعب الفلسطينى، من ناحية منع التهجير القسرى للشعب الفلسطينى، واستطاعت مصر إيقاف المخطط الآثم للحكومة الإسرائيلية من تهجير الفلسطينيين، كما ساندت الحكومة الأردنية فى وقف هذا المخطط من ناحية الضفة الغربية.

وأكد خالد فؤاد أن مصر جندى مخلص للقضية الفلسطينية والرئيس السيسى سماها قضية القضايا، كما أن الدولة المصرية أدخلت 80% من المساعدات الإنسانية للقطاع، ووفرت الدعم الطبى والصحى لكل من يحتاج علاج لمواطنى غزة، وحمت القضية وساندت كل الجهود العربية التى استطاعت ان تصل بالقضية الفلسطينية للمحافل الدولية.