نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل قطارات نوم بين القاهرة ومرسى مطروح والإسكندرية خلال الإجازات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكك الحديدية عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة بين القاهرة ومرسى مطروح والقاهرة والإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الهيئة لاستقبال موسم الإجازات الصيفية.

وفقًا للبيان الصادر عن السكة الحديد، فإن جدول تشغيل القطارات سيكون كما يلي، اعتبارًا من الأول من يونيو 2024:

- قطار رقم 939/940 من الفئة الثالثة مكيفة سيتم تشغيله يوميًا بين القاهرة ومرسى مطروح. سيغادر القاهرة في تمام الساعة 5:50 صباحًا ومن المتوقع وصوله إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 01:40 مساءً.

- قطار رقم 1933/1934 من الفئة الثالثة مكيفة سيتم تشغيله يوميًا بين القاهرة ومرسى مطروح. سيغادر القاهرة في تمام الساعة 11:15 مساءً ومن المتوقع وصوله إلى مرسى مطروح في تمام الساعة 07:00 صباحًا.

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحًا

- تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يوميًا حيث يقوم من القاهرة الساعة 07:00 صباحًا يصل الإسكندرية الساعة 09:55 صباحًا.

- تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يوميًا حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 07:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

اعتبارا من يوم 2/6/2024:

- تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسي مطروح / القاهرة يوميًا حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً.

اعتبارا من يوم 15/6/2024:

- تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

اعتبارا من يوم 16/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 نوم مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني) القاهرة / مرسي مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسي مطروح الساعة 05:35 صباحًا.

اعتبارا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف ( أسباني) مرسي مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) حيث يقوم من مرسي مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحًا.