نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يعزي ملك البحرين لوفاة رئيس المكتب العسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في وفاة الشيخ عبد الله بن سلمان آل خليفة، رئيس المكتب العسكري للعاهل البحريني.

كما تقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".