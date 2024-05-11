عميد كلية الآثار جامعة القاهرة يهدي درع الكلية لوزير الأوقاف

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أحمد جودة - القاهرة - أهدى الدكتور محسن محمد صالح محمد عميد كلية الآثار جامعة القاهرة درع كلية الآثار لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة، تقديرًا لجهوده الدعوية والعلمية، وسعيه الدائم وجهده المتواصل في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح الأفكار الخاطئة، وعنايته بتجديد الخطاب الديني فكرًا وتطبيقًا، جاء ذلك خلال مشاركته في مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث/ محمد عز العرب محمد خالد بكلية الآثار بجامعة القاهرة وهو أحد أئمة وزارة الأوقاف، حول موضوع: "دور الوقف في التطوير العمراني للبلدة القديمة في القدس الشريف خلال العصر المملوكي 648-922هـ/1250-1516م دراسة آثارية حضارية".