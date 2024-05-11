رئيس الوزراء: زيارات للمصانع الفترة المقبلة.. ودخول أول خطوط إنتاج للسيارات 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 03:32 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما هى الاهتمام بالصناعة وتعميق المنتج المحلى، موضحا أن مصنع سانبيور" بالعاشر من رمضان" عالمى بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى عالمى وينتج لجميع الأسماء العالمية.

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان، أن هذا المصنع لم يكن متواجد منذ عامين ولكن مع الاهتمام بالصناعة أصبح متواجد، والمكون المحلى أكثر من 75%.

وقال إن تشجيع الصناعة أدى لوجود مصانع جديدة، موضحا أن مصر كانت تستورد موبايلات بأكثر من مليار ونصف دولار سنوياً، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات لمصانع السيارات، ومتوقع أول خطوط إنتاج للسيارات عام 2025.

وأوضح أن فاتورة مصر لاستيراد السيارات كانت أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً.