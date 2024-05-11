رئيس هيئة الرعاية الصحية يشهد احتفالية يوم الطبيب السادس والأربعون بالنقابة العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 04:28 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: يوم الطبيب رسالة شكر وعرفان وبخاصة هذا العام لجهودهم المبذولة في علاج مصابي غزة ويُعبِر عن تقديره لتفانيهم في رحلة التقدم الصحي والتنمية في مصر

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الأطباء يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي وفخرًا للوطن بجهودهم وعطائهم المهني والإنساني

رئيس هيئة الرعاية الصحية: جهود الأطباء عززت ريادة مصر في مجال الرعاية الصحية وسنسعى دائمًا لتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، احتفالية يوم الطبيب السادس والأربعون، وذلك في مقر النقابة العامة لأطباء مصر، تزامنًا مع مرور 197 عامًا على الصحة في مصر بتدشين مستشفى قصر العينى، إذ أنه في 18 مارس من العام 1837، أنشأت أول مدرسة قومية للطب فى مصر، وهي مدرسة قصر العيني.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، معالي وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والأستاذ الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية، والأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، والأستاذ الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، والأستاذ الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، والأستاذ الدكتور حسين خالد، وزير الصحة الأسبق ورئيس القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية المشاركة في هذا اليوم تقديرًا للدور الرئيسي الذي يلعبه الطبيب في تقديم الرعاية الصحية وحفظ صحة المواطنين، وفي إطار تعزيز العلاقات والتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والنقابة العامة لأطباء مصر، وتأكيد على الجهود المشتركة في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتطوير القطاع الطبي في البلاد.

وفي هذه المناسبة، أعرب الدكتور السبكي عن تقديره للجهود البارزة التي يقدمها الأطباء المصريون، ومساهماتهم اللافتة في تعزيز الصحة ودورهم في بناء مجتمع صحي أكثر استدامة وتقدما، وأكد على التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بدعم الأطباء وتحسين أوضاعهم وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأضاف الدكتور السبكي، أن جهود الأطباء عززت ريادة مصر في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن يوم الطبيب هو رسالة شكر وعرفان للأطباء، وبخاصة هذا العام لجهودهم المبذولة في علاج مصابي غزة، كما عبّر السبكي عن تقديره لتفانيهم في رحلة التقدم الصحي والتنمية في مصر، ومؤكدًا أن الأطباء يشكلون ركيزة أساسية في نظامنا الصحي، ويمثلون فخرًا للوطن بجهودهم وعطائهم المهني والإنساني.

وتابع الدكتور السبكي: نجدد التزامنا بالعمل المشترك والتعاون القائم على الإخلاص والتفاني لتعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر، ونعبر عن شكرنا العميق للنقابة العامة لأطباء مصر على تنظيم هذه الاحتفالية الرائعة، ونؤكد التزامنا المستمر بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الطبية لضمان تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.