مصدر رفيع المستوى: مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 04:29 مساءً - أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر أبلغت كافة الأطراف المعنية بتحمل إسرائيل مسئولية تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة.

قالت مصادر قناة القاهرة الإخبارية، إن الجيش الإسرائيلي امتنع عن التواجد بالمحور عقب الانسحاب من قطاع غزة لعدم استمرار إثارة الجانب الفلسطيني.

وأضافت مصادر القاهرة الإخبارية، أنه تم الاتفاق على زيادة أعداد العناصر الأمنية المصرية بالمنطقة الحدودية لتأمينها.

وتابعت مصادر القاهرة الإخبارية، أن معظم الآليات كانت ناقلات جند M113 وسيارات جيب وتحركت خلال الانتفاضة الثانية عام 2000 على هذا المحور دبابات ميركافا، وأن الآليات العسكرية الإسرائيلية كانت تتحرك على هذا المحور في إطار تأمين الحدود بين قطاع غزة ومصر قبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع عام 2005.

ويتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، باجتياح كامل لمدينة رفح الفلسطينية، التي تعد آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، 7 أكتوبر الماضي، ويطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.