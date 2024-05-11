نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأوقاف" تحظر تصوير الجنائز سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الأوقاف اليوم السبت، قرارًا بحظر تصوير الجنائز، سواءً حال دخولها، أو خروجها، أو الصلاة عليها بالمساجد.

نص القرار:

"تعميم هام جدًا.. نظرًا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت، يمنع منعًا باتًا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله".