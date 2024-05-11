الفصائل الفلسطينية: وفاة أسير بريطاني بعد قصف إسرائيلي مكان احتجازه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 05:26 مساءً - أعلنت الفصائل الفلسطينية، اليوم السبت، وفاة أسير يحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف مكان احتجازه قبل شهر، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الفصائل، إن الأسير تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسب الدمار.

وكشفت الفصائل عن "وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين" وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة" وترفض إسرائيل إتمام صفقة تبادل للأسرى والرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وتصّر على تنفيذ عمليات عسكرية جنوبي القطاع.