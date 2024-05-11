نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر تكشف للفجر: خناقة بسبب فيديو سقارة ولمحاولة تسجيل الآثار بأثر رجعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علمت بوابة دوت الخليج الإلكترونية عدد من الوقائع الأخيرة التي حدثت في منطقة سقارة الأثرية على إثر نشر فيديو يوثق لتعامل عنيف مع قطع أثرية، والتي تساءلت دوت الخليج حينها هل هي قطع أثرية مسجلة أم غير مسجدلة، وقد تم نشر التحقيق في حينها على بوابة دوت الخليج الإلكترونية تحت عنوان "هاتلي واحد بتاح سوكر"… ما الذي يحدث للآثار في سقارة؟

مصادر خاصة

وعلمت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من مصادر مقربة من المجلس الأعلى للآثار تفاصيل مثيرة حول ردود الفعل على الفيديو بعد نشره، حيث أوضحت المصادر أن أحد المواطنين أو المهتمين، من خارج الوزارة تقدم ببلاغ إلى حول الممارسات التي تمت في هذا الفيديو، واستعان بتقرير بوابة دوت الخليج الذي نقلنا فيه تساءل عدد من الأثريين والمتخصصين حول هل القطع الأثرية التي ظهرت في الفيديو مسجلة بسجلات ودفاتر المجلس الأعلى للآثار أم لا؟

ونقلت إلينا المصادر أن النيابة بدأت تحقيقاتها حول الواقعة، والتي تم سؤال عدد من المسؤولين فيها، واستدعاء عدد من المتخصصين للتأكد من أثرية القطع، ثم جاء السؤال المهم هل القطع مسجلة أم لا؟

وأكد المصدر أن أحد المسؤولين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار حاول تسجيل تلك القطع بأثر رجعي، ولكن المسؤولين عن منطقة سقارة -حسب المصدر- رفضوا تمامًا ذلك الإجراء لما فيه من مخالفات قانونية وإدارية عديدة حيث أن التسجيل يجب أن يتم بموافقة اللجنة الدائمة.

وقال المصدر إن مشادة نشبت بين الطرفين حول ضرورة تسجيل تلك الآثار، ولكن انتهى الأمر بأن يبقى الوضع على ما هو عليه، وفي انتظار التحقيقات التي ستكشف الأمر كاملًا، حيث أن تلك القطع الأثرية تم تصويرها، وهو يتم ترتيبها وإعدادها لكي يتم تصوير فيلم معين أو أمر ما.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أصدرت بيانًا رسميًا ترد فيه على الفيديو وتوضح ملابسات ظهورة ولمطالعة رد الوزارة اضغط هنا

ورد عدد من الخبراء على رد الوزارة بأن القضية الأولى والرئيسية في ذلك الفيديو، وهو أن القطع الأثرية تلك في الأساس غير مسجلة، وكيف تبقى تلك القطع دونما تسجيل وعلى أساس ووفقًا لأي قانون، ولمطالعة الموضوع كاملًا اضغط هنا

وكانت بوابة دوت الخليج الإلكترونية قد انفردت بنشر ذلك الفيديو ولمشاهدة الفيديو