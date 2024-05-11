نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية وذلك لتبادل الخبرات التعليمية والتدريبية طبقًا للمعايير الدولية، قام بتوقيع البروتوكول اللواء أ ح طارق عبد العال سيد صالح مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى والأستاذ الدكتور أشرف سعد حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.



يهدف البروتوكول إلى التعاون وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والتدريب التكنولوجى والإستفادة من الإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة فى تنفيذ التدريب العملى ومشاريع التخرج للمتدربين بما يسهم فى تحسين وتطوير الكوادر العلمية المصرية للتوافق مع متطلبات وإحتياجات سوق العمل فى ذلك المجال.



يأتى البروتوكول فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز التكامل فى المجالات العلمية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الأكاديمية والبحثية لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية فى مختلف القطاعات.