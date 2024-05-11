إعلام إسرائيلي: الشرطة تقرر إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب بسبب المظاهرات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 06:40 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الشرطة قررت إغلاق شوارع رئيسية في تل أبيب قبل بدء مظاهرات تطالب بصفقة تبادل للمحتجزين مساء اليوم، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت اليوم السبت، وفاة أسير يحمل الجنسية البريطانية بعد استهداف مكان احتجازه قبل شهر، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت الفصائل، إن الأسير تدهورت صحته ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية بسب الدمار.

وكشفت الفصائل عن "وفاة الأسير "نداف بوبلابيل" 51 عامًا ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر مع الأسيرة "جودي فانشتاين" وقد تدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".