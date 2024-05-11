مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية: مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 06:40 مساءً - نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى، قوله إن مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول، وحملتها مسؤولية تدهور الأوضاع بقطاع غزة أمام كافة الأطراف.

وقال مصدر رفيع المستوى، إن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح، وحملتها المسئولية كاملة عن تدهور الوضع الإنساني بقطاع غزة.

وأكد المصدر أن مصر تعاملت بثوابت محددة منذ اندلاع الصراع في غزة، أهمها هو الحفاظ على الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني.

وشدد المصدر على أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطينى.