نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مترو الأنفاق ينفي حدوث حريق بقطار داخل محطة ماري جرجس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أحمد عبدالهادي بكير المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد بشأن حدوث حريق بقطار داخل محطة مارى جرجس بالخط الأول.

وأكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة وأن ما حدث هو تصاعد أدخنه من أعلى قطار بمحطة مارى جرجس بالخط الأول نتيجة إلقاء مخلفات كيس بلاستيك واحتراقه على سطح القطار وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ والصيانة الموجودة بالمحطة.

وتم سحب القطار إلى السكه الإحتياطية بمحطة دار السلام لإزالة باقى المخلفات دون حدوث أى ضرر أو تأثير على حركة القطارات وإخلاء الركاب تم حفاظا على سلامتهم وتحويل مسار القطار لدخوله ورش الصيانة.

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.