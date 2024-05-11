نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: امتحان اللغة الإنجليزية بإدارة القاهرة الجديدة لأولى إعدادي من الترم الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت حالة من الجدل عبر صفحات السوشيال ميديا، بشأن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الإعدادي بإدارة القاهرة الجديدة، التابعة لمحافظة القاهرة، حيث تتضمن الامتحان أسئلة من منهج الفصل الدراسي الأول، مما تسببت الأسئلة في حيرة الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

وفي ذات السياق، قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، اشتكت ولي أمر طالب في الصف الأول الإعدادي بالقاهرة الجديدة مدرسة نهضة مصر، بأن امتحان اللغة الإنجليزية احتوى على منهج الترم الأول.

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر:" الطلاب امتحنوا ولم يتم تدارك الخطأ وبعد الامتحان المدرسة جمعت ورقة الامتحان من الطلاب ونزلت اعتذار"، متسائلة:" هل سيكون هناك مراعاه للطلاب عند التصحيح؟".

وأشارت "الحزاوي" إلى أن أولياء الأمور اشتكوا من تداول صفحات الغش على تطبيق التلجرام، امتحان مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي بمحافظة الجيزة بعد بدء لجنة الامتحان بدقائق أسئلة بزعم أنها تخص امتحان اليوم للصف الثاني الثانوي وايضا امتحان الفيزياء الصف الأول الثانوي بمحافظة الجيزة، وكذلك امتحان التربية الوطنية لطلاب اولي ثانوي بمحافظة القليوبية.

كما

وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن العديد من أولياء الأمور تفاعلوا على صفحة ائتلاف أولياء أمور مصر، عبر" الفيسبوك"، حيث قالت ولي أمر: "امتحان مادة الفيزياء إدارة الهرم جاء صعب جدا والأسئلة جميعها مركبة ومحتاجة وقت والامتحان وقته ساعة ونصف وابني استلم ورقة الامتحان متأخر نصف ساعة مدرسة الاهرام للغات".

وعلى صعيدا أخر، طالبت الحزاوي، بتوقيع أقصى عقوبة على الطلاب الذين ثبت تورطهم في نشر الامتحان وايضا مسؤولي اللجان التي يثبت التداول ونشر إجابات الامتحانات على صفحات السوشيال ميديا وخاصًة تطبيق التليجرام.



ضوابط عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل

- يجب على الطلاب الالتزام بارتداء الزي المدرسي خلال أداء امتحانات الترم الثاني 2024.

- لن يسمح دخول امتحانات الترم الثاني 2024 للطلاب المخالفين.

- ممنوع منعًا باتًا دخول المدرسة أو لجنة الامتحانات بالهاتف المحمول.

- في حالة وجود موبايل مع الطالب داخل اللجنة، يتم مصادرة الهاتف، وتفعل لائحة ضوابط الامتحانات.

- لا يسمح باستخدام الكوريكتور بورقة امتحانات الترم الثاني 2024.

- لا يسمح باستخدام أي ألوان داخل ورقة امتحانات الترم الثاني 2024.

- يتم الإجابة على أسئلة امتحانات الترم الثاني 2024 بقلم جاف أزرق اللون فقط.

- يغلق باب المدرسة عقب بدء امتحانات الترم الثاني 2024.

- عدم السماح لأولياء الأمور بالدخول إلى المدرسة خلال عقد امتحانات الترم الثاني 2024 لأي سبب كان.

- ضرورة تواجد الطالب داخل لجنة امتحانات الترم الثاني 2024 قبل بدء الامتحان بوقت كاف.

- إحضار كافة الأدوات التي يحتاجها الطالب.

- لا يسمح للطلاب بتداول الأدوات.

- عدم ارتداء البناطيل الممزقة أيا كان شكلها.

- غير مسموح لدخول أي طالب بعد المواعيد الرسمية لبدء لجنة امتحانات الترم الثاني 2024.

- أي محاولات شغب بين الطلاب يتم ردعها وفقًا للائحة الانضباط وبشكل صارم.

- الحفاظ على المتعلقات الشخصية مسؤولية الطالب.

- ممنوع منعا باتًا وضع مكياج أو ارتداء إكسسورات أو حظاظات.