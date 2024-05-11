نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوب 4 طلاب وعدم دخولهم الدور الثاني بسبب الغش في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إلغاء الامتحان للعام كاملا واعتباره عام رسوب لـ 4 طلاب وعدم دخولهم الدور الثانى.

وذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020، المنظمة لأعمال الامتحانات، وبناءا على تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومن خلال المتابعة المستمرة لامتحانات النقل من السادة مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.

وذلك لكلا من الطلاب (ف. م. س) و(م.ت.م)، بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

والطالب (م.ھ.م) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار ( أحمد لطفى السيد ) سابقا التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

والطالب (س.أ.ع) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة امبابة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وذلك لضبطهم بحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش، وإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

وكذلك حرمان المعلم ( م.ح.م ) المعلم بمدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات بجانب توقيع الجزاء عليه مدة 7 أيام.

وتهيب مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالسادة المعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان حيث أنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.

وقد أدى اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية.

وطلاب الصف الأول الاعدادى امتحان مادتي اللغة الاجنبية والجبر والإحصاء وطلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة.

وبلغت نسبة الدخول على المنصة الالكترونية اليوم 99٪ للصف الأول الثانوي.

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