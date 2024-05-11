معلومات الوزراء: 4.2% متوسط النمو السنوي للتجارة العالمية منذ 2010

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 08:33 مساءً - كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أبرز اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العالم حاليًا، موضحًا أن الاستثمارات حاليًّا تتجه بشكل متزايد نحو الخدمات؛ حيث بلغت حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود في قطاع الخدمات 81% في 2023 مقارنة بـ66% في 2004.

اتجاهات الاستثمار الأجنبي في العالم

وأشار المركز في تقرير له إلى أن 3.4% متوسط النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ 2010، كما أن 4.2% متوسط النمو السنوي للتجارة العالمية منذ 2010.

ولفت إلى أن حصة المشاريع الجديدة عبر الحدود في قطاع الخدمات وصلت 81% خلال 2023، بعد أن كانت 66% عام 2004.

وأوضح أن الصين لا تزال تحتفظ بمكانة مهيمنة في التصنيع والتجارة العالمية، لافتًا إلى أن قرارات الاستثمار أصبحت تتأثر بالعوامل الجيوسياسية، كما أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في التكنولوجيات البيئية لن تنجح في معالجة التباطؤ في الاستثمار الموجه للصناعات الأخرى.

فيما سبق أن أشار مركز معلومات إلى الأسباب التي دعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من تغيير نظرتها للاقتصاد المصري من مستقرة لإيجابية.

وأوضح تقرير مركز المعلومات أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وصفقة رأس الحكمة، وتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب، من أسباب تعديل فيتش نظرتها للاقتصاد المصري، إلى جانب الانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية، وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.