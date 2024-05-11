جهاد الحرازين: نتنياهو يقع تحت سيطرة المتطرفين ومختطف من قبل اليمين الإسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 08:34 مساءً - أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تصويت أغلبية الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاعتراف بالعضوية لكاملة لفلسطين خطوة إيجابية كبيرة لصالح القضية الفلسطينية، موضحا أن ما يحدث يشكل حالة من الانتصار على الصعيد المعنوي والاجرائي.

وأضاف جهاد الحرازين، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة لمجلس الأمن أن ما يحدث في الأمم المتحدة توصية ضاغطة وأي دولة تريد الحصول على العضوية لكاملة يجب أن تكون هناك توصية من مجلس الأمن.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قال: "نتنياهو منذ البداية يعمل لمصلحته الخاصة ومصلحة حزبه خاصة بعد أن أثبتت كافة استطلاعات الرأي تراجع شعبيته وشعبية الليكود ومتمسك بالائتلاف الحاكم وهو اليمين المتطرف ولديهم 64 مقعدًا في الكنيست وبذلك أمامه عامين آخرين"، مؤكدا أن نتنياهو يقع تحت سيطرة هذه الاحزاب وهو مختطف من قبل اليمين الإسرائيلي الذي ينفذ رغبته.