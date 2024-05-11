إعلام إسرائيلى: محكمة العدل الدولية ستصدر هذه المرة أمرا بوقف الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 09:32 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل تعتقد أن محكمة العدل الدولية ستصدر هذه المرة أمرا بوقف الحرب استجابة لطلب جنوب أفريقيا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

واندلعت مظاهرات في مناطق مختلفة من إسرائيل للمطالبة بالتوصل لصفقة تبادل للمحتجزين وإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات.

وذكرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن نتنياهو يترك المحتجزين للموت من أجل مصالحه السياسية، مضيفين: دخول مدينة رفح الفلسطينية يبعدنا عن صفقة التبادل ويعرض حياة أبنائنا للخطر.