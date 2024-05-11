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متحدث جيش الاحتلال: نعمل على إجلاء السكان من شرق رفح الفلسطينية لمناطق أخرى

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 09:32 مساءً - كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن العمل على إجلاء السكان من شرق رفح الفلسطينية إلى مناطق أخرى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

وأضاف، أن جيش الاحتلال هاجم أكثر من 120 هدفا لحزب الله الأسبوع الماضي، مردفا: "بدأنا صباح اليوم إخلاء مؤقتا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة". 

وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي إضافي في معارك شمالي غزة.

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن العمل على إجلاء السكان من شرق رفح الفلسطينية إلى مناطق أخرى، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

 

وأضاف، أن جيش الاحتلال هاجم أكثر من 120 هدفا لحزب الله الأسبوع الماضي، مردفا: "بدأنا صباح اليوم إخلاء مؤقتا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة". 

 

وأعلن جيش الاحتلال مقتل جندي إضافي في معارك شمالي غزة.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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