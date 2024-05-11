هشام الحلبى: الموقف المصرى حاول جاهدا إيقاف القتال بغزة بتفاوض الجانبين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 10:33 مساءً - أكد اللواء طيار الدكتور هشام الحلبى، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الموقف المصرى حاول جاهدا إيقاف القتال من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين لكن إسرائيل لا تريد الوصول لاتفاق، وكانت المفاوضات تتقلص الأمل فيها وتصل للصفر فتجد المفاوض المصرى يعيد الأمل لها من جديد.

وأضاف هشام الحلبى خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أن إيقاف القتال يعنى انتهاء مهمة الحكومة الإسرائيلية وبدء التحقيق معهم لفشلهم فى أحداث 7 اكتوبر الماضى.

ولفت هشام الحلبى إلى أن تنسيق مصر مع عدد من الدول جعل العالم يتحدث بنفس الرؤية المصرية، منها رفض اقتحام رفح، كما أن موقف مصر فاعل منذ البداية، فضلا عن استعداداته لكافة السيناريوهات حتى أسوأها.