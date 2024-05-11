حزب العدل: نقف جميعا صفا واحدا خلف القيادة السياسية لحماية أمننا القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 11 مايو 2024 11:30 مساءً - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل: نحن أمام 219 يوما من حالة حرب حقيقية مع جيوش بأحدث الأسلحة أمام شعب أعزل، ووجدنا رد فعل كله كرامة ووطنية من الشعب الفلسطيني فى وجه الاحتلال، حيث كشف الوضع كذب العالم وادعائه الحرية وحقوق الإنسان

وأضاف عبد المنعم إمام خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة cbc، أنه لو لم تقف مصر منذ اليوم الأول لكنا لم نر العالم يقف ضد العدوان على غزة، وتحول العالم من التأييد للاحتلال للرفض والوقوف ضده.

وأكد عبد المنعم إمام، نحن جميعا نقف صفا واحدا مع القيادة السياسية والموقف المصرى ونتفق على ما تراه مناسبا لدعم القضية وحماية الأمن القومى المصرى، وما تفعله الدولة المصرية أحيا القضية الفلسطينية ووقف بجانبها وقواها.