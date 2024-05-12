السيسى: لدينا خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مايو 2024 09:31 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة من أجل تطوير كل مساجد آل البيت والصحابة والصالحين، قائلا: "عندنا خطة كبيرة أوى لتطوير المساجد بتاعت آل البيت وأيضا الصحابة الذين جاءوا إلى مصر ومساجد الصالحين".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره: "يمكن لسه فيه عرض من أيام قليلة عن اللى بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن، ومساجد أخري كثيرة من أول القلعة والسيدة نفيسة حتى نصل إلى السيدة زينب".